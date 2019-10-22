أكراد سورية يؤكدون التطبيق الكامل لوقف اطلاق النار مع تركيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي) أكدت قوات سورية الديموقراطية اليوم (الثلاثاء) التزامها الكامل بتطبيق وقف اطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، وفق ما أكد قيادي كردي لوكالة فرانس برس، تطبيقاً لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة. وقال القيادي ريدور خليل «لقد قمنا بالإلتزام الكامل بشروط وقف اطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل ابيض غرباً».

أكدت قوات سورية الديموقراطية اليوم (الثلاثاء) التزامها الكامل بتطبيق وقف اطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، وفق ما أكد قيادي كردي لوكالة فرانس برس، تطبيقاً لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة. وقال القيادي ريدور خليل «لقد قمنا بالإلتزام الكامل بشروط وقف اطلاق النار مع الجانب التركي وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقاً حتى تل ابيض غرباً».

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