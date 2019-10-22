«مورنينج ستار» البريطانية: إردوغان قاتل ومجرم حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شنت صحيفة «مورنينج ستار» البريطانية هجوما عنيفا ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووصفته بأنه «إرهابي ومجرم حرب وحليف التكفيريين وتنظيم داعش».

وأشارت الصحيفة في تقرير نقلته عنها «رزو اليوسف» المصرية، إلى أنه في الوقت الذي يسجن إردوغان كل من يعارضه بتهم ملفقة، انتقد إيبو أفجيل، الناطق باسم الجالية التركية والكردية «Gik-Der»، إردوغان ووصفه بأنه «إرهابي يرتكب جرائم حرب ضد المدنيين في شمال سوريا برفقة مرتزقته»، ودعا أفجيل، الأكراد الموجودين في بريطانيا والنقابيين والحركة العمالية إلى النزول إلى الشوارع، ووقف الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الكردي.

وأشارت إلى أن الصحفية زهرة دوغان وجهت دعوات إلى «كسر الصمت» ووقف المذبحة في شمال وشرق سوريا، وهي المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل ثاني أكبر جيش في الناتو.

ونقلت الصحيفة عن زهرة دوغان قولها «بدأ الظلام والسواد ينتشر في العالم، الدول يحكمها زعماء أغبياء، وألعابهم المفضلة هي البنادق، يزداد سرورهم برؤية الدماء، الأطفال الأبرياء يتعرضون للذبح في روج آفا».

يذكر أن الرئيس التركي سجن زهرة دوغان لمدة ثلاث سنوات تقريبا في عام 2016 بسبب لوحة تصور الهجمات التركية في نصيبين.

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وأوضحت زهرة دوغان «يقولون إنهم سوف يقتلونني عندما أعود إلى تركيا»، لكنها أصرت «لست خائفة منهم. دعنا نظهر هذا»، ودعت زهرة دوغان إلى دعم مظاهرة الغد، وقالت «اليوم يجب أن يرفع العالم بأسره صوته، دعنا نظهر للحكام التواقين للحروب أننا لسنا خائفين منهم».

ولفتت الصحيفة إلى أنه وعلى الرغم من ادعاءات «المجرم إردوغان» بأنه سينشئ ما يدعيها «منطقة آمنة»، إلا أنه لم يتمكن مطلقا من التخلي عن المزاعم المستمرة بوجود صلات واسعة النطاق له بالتكفيريين.

كما نقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير استخباراتية أوروبية قولها «إن إردوغان كلف داعش بالقيام بهجمات إرهابية استهدفت مسيرة أنقرة للسلام عام 2015 والتي قتل فيها 109 أشخاص على الأقل».

وفي أغسطس، تم الكشف عن أن الاستخبارات التركية، كانت تقوم بتهريب العشرات من مرتزقة داعش عبر الحدود لتتولى قيادة الكتائب أثناء الهجوم على مدينة عفرين السورية، والتي غزتها أنقرة عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة كانت المشتري الرئيسي للنفط من داعش في العراق، واتهمت روسيا حينها إردوغان وعائلته بالاستفادة الشخصية من تجارة النفط في أواخر عام 2015.

وتحدثت صحيفة «مورنينج ستار» أيضا بأن القوات التركية زودت داعش والجماعات المرتزقة الأخرى بالأسلحة والمعدات والتدريب.