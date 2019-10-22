أثيوبيا تدق «طبول الحرب» .. أبي أحمد يهدد مصر «عسكرياً» .. لجنة الدفاع المصرية ترد .. تويتر مصر يشتعل .. الخبراء العسكريون : الجيش الأثيوبي «صفر» بالمقارنة بالقوات المصرية

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

قال رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام آبي أحمد،خلال جلسة استجواب بالبرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، إن بلاده على استعداد لحشد ملايين الأشخاص في حال استدعت الحاجة خوض حرب حول سد النهضة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "يتحدث البعض عن استخدام القوة (من جانب مصر). لكن يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وتابع "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد ملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ، فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدّد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد الذي بدأه زعماء سابقون، "لأنه مشروع ممتاز"، على حدّ وصفه.

ويتوقع أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على هامش قمة روسية أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

من جانب آخر، دافع آبي أحمد عن فوزه بجائزة نوبل للسلام بعدما ذكر البعض أنه لا يستحقها، قائلا: "بعض الأشخاص يجدون صعوبة في تقبل فوزي بجائزة نوبل للسلام. هي منحت بالفعل لآبي، ولن تؤخذ منه. هذه قضية منتهية. الآن يجب أن يكون تركيزنا على كيفية تحفيز شباب آخرين على الفوز بالجائزة. الناس سيستمرون في التفكير في تلك القضية، وهي مضيعة للوقت".

بعد تهديدات أثيوبيا لحشد الملايين لحرب «سد النهضة»

مقارنة بين الجيش المصري والأثيوبي .. القوات البرية المصرية فقط تستطيع سحق جيش في دقائق

بعد التصريحات الأخيرة والتي اطلقها اليوم أبي احمد رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة وتلميحاته لإستعداده للحرب مع مصر من أجل سد النهضة ، معلناً عن قدرته حشد الملايين من أجل الحرب.

ولكن من ناحية أخرى يى خبراء أن الحل العسكري سيخلق أزمة لمصر مع كل إفريقيا، وأن خسائره السياسية ستكون كبيرة، معتبرين أن العلاقات المصرية الأثيوبية مازالت في مرحلة جيدة.

ذكر موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي إن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على عدد الجنود وقدراتهم التسليحية، وإنما يشمل حجم القوة البشرية في كل دولة وقوتها الاقتصادية.

يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 102 مليون نسمة مقابل 94 مليون نسمة تعداد سكان مصر.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35 مليون نسمة مقابل 24 مليون في إثيوبيا.

بينما يصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص فإن تعداد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.

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يصل عدد الطائرات التي يملكها الجيش المصري إلى 1132 طائرة حربية إضافة إلى 257 مروحية متنوعة مقابل 80 طائرة حربية و33 مروحية في الجيش الإثيوبي.

ويوجد في مصر 83 مطارا مقابل 57 مطارا في إثيوبيا.

سلاح الدبابات ومنصات الصواريخ المصرية تستطيع سحق الجيش الإثيوبي في دقائق

عدد القوات العاملة في الجيش المصري 468.5 ألف جندي مقابل 182.5 ألف جندي يمثلون القوات العاملة في الجيش الأثيوبي الذي لا يمتلك قوات احتياطية مقابل 800 ألف جندى في قوات الاحتياط بالجيش المصري.

وفيما يخص القوات البرية فإن إثيوبيا تمتلك 800 دبابة و800 مدرعة بينما يمتلك الجيش المصري 4110 دبابات و13949 مدرعة.

ويمتلك سلاح المدفعية المصري 889 مدفعا ذاتي الحركة و2360 مدفعا ميدانيا و1481 منصة إطلاق صواريخ متعددة، مقابل 85 مدفعا ذاتي الحركة و700 مدفعا ميدانيا و183 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترات متزايدة بسبب "سد النهضة".

لجنة الدفاع والأمن القومي المصري ترد على تهديدات أثيوبيا بالحرب

أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".

وقال مقلد في تصريحات خاصة لـ RT: "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".

وأشار إلى أن هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد يكون له أهداف أخرى".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد قد أكد أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

هاشتاج #سد_النهضه يتصدر تويتر مصر

وتصدر هاشتاج سد النهضة موقع التواصل الشهير تويتر في مصر ، حيث انهالت التغريدات التي نشرها نشطاء تويتر من مصر متوعدة أثيوبيا وفيما يلي بعض التغريدات التي ردت على تصريحات أبي أحمد .