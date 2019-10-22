تجار صور: لعودة الحياة الطبيعية وفتح المؤسسات بعد انتفاء الحاجة لاغلاقها

دعت جمعية تجار صور الى "عودة ​الحياة​ الطبيعية وفتح المؤسسات التجارية في المدينة بعد ان انتفت الحاجة الى إغلاقها وبعد اعلان الورقة الاصلاحية التي نأمل تحقيقها واكثر لما فيه مصلحة اهلنا في الوطن وافساحا بالمجال الى تحريك العجلة الاقتصادية المعطلة في المدينة منذ عدة ايام"، مؤكدة "دعمها الكامل وتضامنها مع المطالب المحقة للشعب في تحركهم السلمي لحماية لقمة عيشهم".



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