شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب لحزب تركى معارض يفضح أنقرة: أصبحنا دولة ترانزيت لتجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو لنائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، يلدريم كايا، يكشف فيه حجم تجارة المخدرات فى تركيا، وأن أنقرة أصبحت ترانزيت لتجار المخدرات.

وقال نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إنه فى تقرير 2019 الذى أعده المركز الأوروبى لرصد المخدرات وإدمان المخدرات، سأعطيكم بعض المعلومات فى التقرير الذى أعد، فلدينا قوانين صارمة فى مجال مكافحة الإرهاب لكن واضح للغاية أن تركيا دولة ترانزيت مهمة يستخدمها تجار المخدرات.

Advertisements

وتابع النائب التركى:"هذا يعنى أننا لم نتمكن من إنشاء آليات للرقابة على القوانين وبذلك تصبح القوانين كلامًا على ورق، وأهم دليل على ذلك، هو ما ورد مجددًا فى التقرير، دعونا نلقى نظرة على هذه البيانات، كمية الهيروين المضبوطة فى تركيا خلال عام، أكبر من الكمية المضبوطة فى جميع دول الاتحاد الأوروبي".