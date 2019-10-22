شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: "المحاسبة على المياه بالمثل.. ساكنى القصور زى ساكنى الشقق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، إنه سيتم وضع عداد مياه لكل مواطن داخل الكمبوندات فى المجتمعات الجديدة، مشدداً: "المواطن اللى ساكن فى قصر زى اللى ساكن فى شقة، الاتنين هيتحاسبوا بسعر المياه المدرج فى قرار رئيس وزراء".

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة طلبات الاحاطة حول ملف المياه والصرف الصحى، أن الكمبوندات بالمجتمعات الجديدة هى من تتعامل بطريقة مختلفة عن المواطنين، متابعاً،: "الكومبوند عنده مسطحات وحمامات سباحة، بيدفع 9 جنيهات على المتر".

وتابع الوزير فى هذا الشأن،: "علشان نوفر لازم كل واحد يحاسب على المياه اللى بيستهلكها، التفرقة بين الطبقات المختلفة من المجتمع ستكون فى الشرائح".