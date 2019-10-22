وزير الإسكان: ننسق مع "التنظيم والإدارة" لتوفير درجات للعمالة اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، إن الوزارة تنسق بين هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إمكانية توفير درجات، للعمالة اليومية بهيئة المجتمعات، مشدداً: "ليست عمالة مؤقتة، ولكنها عمالة يومية".
وأضاف الوزير ، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة طلبات الاحاطة حول ملف المياه والصرف الصحى، أن قانون الخدمة المدنية يمنع التعيين ولكننا نحاول مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، أن الهيئة ملتزمة بوجود العمالة اليومية بشكل دائم، وملتزمة بتحسين أوضاعهم المالية، بل وأنها رفعت رواتبهم إلى الحد الأدنى للأجور.
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