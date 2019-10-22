شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تتسلم ختامى الربع الرابع لموازنات البرامج والأداء لـ 22 وزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل لاستلام الربع الرابع "الختامى" من موازنة البرامج والأداء للعام المالى 18/19.

وكان للجنة بعض الملاحظات الشكلية على بعض ما تم تسليمه، وحددت يوم 29 أكتوبر كآخر موعد لاستيفاء طلبات اللجنة، كما انتقدت اللجنة عدم حضور أى ممثل من وزارة التخطيط مكتفية بإرسال الربع الرابع الخاص بها كأى وزارة أخرى ودون اعتبار الدور الريادى للوزارة، مؤكدة أنه لا يجب أن يحول حضورهم لتدريب ما دون حضور أى ممثل للوزارة.

وخلال الاجتماع تسلمت اللجنة الربع الرابع من 21 من أصل 22 مخاطبين بالتسليم، فيما كانت وزارة والمالية هى الوحيدة التى لم تسلم الختامى الخاص بها، وأشارت سيلفيا نيبل إلى أن وزارة الاتصالات لم تسلم الجهات التابعة لها، وأن ممثل الوزارة أوضح أن السبب يتمثل فى صعوبة التواصل.

وقررت اللجنة إرسال خطاب إلى وزير الاتصالات لطلب موازنة البرامج والأداء الخاصة بباقى الجهات التابعة بالوزارة.