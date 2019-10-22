شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون هيئة الشرطة لصالح شهداء عمليات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر فى شأن هيئة الشرطة.

وقال كمال عامر، أن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر، ويأتى متوزايًا مع صدر القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين لأبناء وزارة الداخلية.

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وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدى لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون فى حضور مندوبى وزارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية، ومن المتوقع إعداد التقرير حوله تمهيدًا للعرض على المجلس.