شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة إهدار مال عام جديدة فى قطر.. والسبب أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تنظيم الحمدين، إهدار أموال الشعب القطرى من أجل دعم حلفائه الدوليين، حيث ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد قرر مواصلة دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإنقاذ اقتصاده من الانهيار بعد تراجع مؤشرات النمو وسط ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية وتهاوي العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى.

وأضاف موقع "قطريليكس"، أن أمير قطر أعطى الضوء الأخضر إلى بنك قطر الوطني من أجل توفير 3 مليارات دولار إلى قطاع الحديد والصلب التركية في محاولة لإنقاذه من الانهيار، كما طالب رجب طيب أردوغان خلال اتصاله الأخير مع تميم بن حمد استمرار دعمه الاقتصادي والسياسي بهدف المحافظة على جودة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن تميم بن حمد تلقى طلبات أردوغان من دون أي اعتراض وقرر توفير السيولة اللازمة لصناعة الحديد التركية التي انهارت على مدار الفترة الماضية وكانت في حاجة ماسة إلى تمويل أو دخول استثمارات أجنبية جديدة تنقذها خاصة أنها تضم عددا كبيرا من العاملين، ولا يريد أردوغان أن تزداد حدة الغضب الشعبي عليه خاصة مع سعيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2020 في محاولة منه للفوز بمنصب الرئاسة مجددا.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن التقارير الرسمية التركية كشفت ارتفاعا في معدل غلق الشركات وتصفيتها بنسبة 20.7% خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق فيما بلغت النسبة بين الشركات التعاونية نحو 47.83%، بينما بلغت النسبة نحو 28.98% بين الشركات التجارية، كما أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبة غلق الشركات في تركيا بنسبة 5.5% في مؤشر خطير على هروب المستثمرين الأجانب من السوق التركية.