شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: أنا محامٍ للشعب وليس للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "أنا لست محامى الحكومة.. أنا محامى هذا المجلس ومحامى الشعب الذى يمثله نواب الشعب". وتابع رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحاول أن نساعد الحكومة لعلها تجد الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف". Advertisements وأضاف عبد العال: "نحاول أن نساعدها ونصحح اخطاءها ولكن توقفنا وهذه لحظة المحاسبة". يذكر أن المجلس يناقش اليوم 37 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة موجهة لوزير الإسكان.

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