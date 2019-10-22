شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. متى يحدث الانحراف التشريعى؟ وما خطورته؟.. رئيس مجلس النواب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الانحراف التشريعى يحدث إذا كان المجلس يعلم أن التشريع مخالف للدستور ويصر عليه. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم: "هذا المجلس سمعت نقاشا أمس من النائب إيهاب الطماوى بأن البرلمان يشرع والقضاء الدستورى يراقب، وهذا الكلام سليم ولكن هناك ملاحظة هامة وهو إذا كان المجلس التشريعى يرى العيب فى القانون، وأصدره". وتابع رئيس البرلمان: " فهذا صورة صارخة فى الانحراف التشريعى والفقيه الدستورى "السنهورى" أعد دراسة بشأن الإنحراف التشريعى وأتمنى ألا يقع المجلس فى هذا المحظور". Advertisements وعقب النائب سامى رمضان: "مجلس النواب يرأسه قامة قانونية والتاريخ سيكتب ذلك ولن تقع أى شائبة دستورية فى وجود الدكتور عبد العال"، ورد الدكتور "عبد العال "مازحا": "عشان كده مش عايز اتعور ومتضغطوش عليا، احنا بنساعد بعضنا البعض، معنديش مصلحة المجلس يوافق أو يرفض طلبات رفع الحصانة، ولكن هذا البرلمان حقق كثير من الإنجازات، ويجب أن تكون خواتمه طيبة". جاء ذلك خلال جلسة البرلمان مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى.

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