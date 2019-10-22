الفنان الكويتي داوود حسين: لا يمكن أن أقول “لا” للمغرب.. وهذا ما يميز شعبه – فيديو

عبر الفنان الكويتي، داوود حسين، عن ترحيبه بالعمل في مسرحية مشتركة مع فنانين مغاربة، موضحا أنه حذف من قاموسه كلمة “لا” بالنسبة إلى أي عمل في المغرب.

وصرح داوود حسين لـ”اليوم 24″، على هامش مشاركته، حاليا، في مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، أنه انطلاقا من تخصصه المسرحي، استطاع تكوين صداقات مع فنانين مغاربة كبار مثل الطيب الصديقي، وحسن الجندي.

وأكد داوود حسين أن صدى المغنيين المغاربة، واصل إلى الخليج، موضحا أنه يستمع للمجرد، وأسماء لمنور، وعبد الفتاح الجريني، وشدى حسون.

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وقال داوود حسين إن الشعب المغربي يمتاز بطيبة، وروح، وأخلاق، وكاريزما إنسانية استثنائية.

وحظي حسين داوود بتكريم في فعاليات مهرجان الدارالبيضاء للفيلم، واعتبره وساما على صدره كونه جاء بعد مسيرة طويلة وفي المغرب.