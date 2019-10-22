لتحقيق أول فوز في دوري الأبطال.. بلهندة وغلطة سراي في امتحان صعب أمام الريال

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى تركيا، وتحديدا ملعب “تورك تيليكوم” بمدينة إسطنبول، الذي سيحتضن لقاء غلطة سراي التركي بضيفه ريال مدريد الإسباني، برسم ثالث جولات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وتكتسي المواجهة طابعا خاصا للفريقين، خاصة النادي الملكي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يسعى للعودة بنقاط المباراة كاملة من أرض مضيفه، وهو ما سيمكنه من تحقيق أول فوز في دوري الأبطال هذا الموسم.

وما قيل عن “الميرنغي”، يقال على غلطة سراي، بلاعبه المغربي يونس بلهندة، إذ يبحث بطل تركيا بدوره عن فوزه الأول في المسابقة.

واستهل ريال مدريد حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة (13 لقبا)، مشواره بخسارة ثقيلة على أرض مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، قوامها ثلاثية نظيفة، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام كلوج بروج البلجيكي، واكتفى بالتعادل معه بهدفين في كل شبكة.

أما زملاء بلهندة، فعادوا بتعادل سلبي من ميدان مضيفهم كلوج بروج في أولى الجولات، ثم تعرضوا للهزيمة على أرضهم أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في مباراتهم الثانية بالمجموعة.