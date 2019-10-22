الحكومة تحدد كيفية تعيين 64 عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

يرتقب أن توافق الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي، لبعد غد الخميس، على مرسوم، يحدد ‏كيفية توزيع 64 شخصا داخل ثلاث فئات، ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويرتقب أن يتضمن المرسوم مسطرة اقتراح أعضاء المجلس، على كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش.

كما سيتضمن المرسوم لائحة للنقابات الأكثر تمثيلا للأجراء، وأخرى للهيآت، والجمعيات المهنية، الممثلة للمقاولات، والمشغلين، والهيآت، والجمعيات النشطة، في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضائه.

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وتتعلق الفئات، التي سيصدر بشأنها مرسوم، بفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء في القطاعين العام، والخاص، وعددهم 24 ‏عضوا، من بينهم 12 ‏عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و6 ‏أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 ‏أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

أما الفئة الثانية فتهم الهيآت، والجمعيات المهنية، التي تمثل المقاولات، والمشغلين العاملين في ميادين التجارة، والخدمات، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، والطاقة، والمعادن، والبناء، والأشغال العمومية، والصناعة التقليدية، وعددهم 24 ‏عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم رئيس الحكومة، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 ‏أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وأخيرا، فئة الهيآت، والجمعيات النشطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، لاسيما العاملة منها في مجال حماية، وصون البيئة، والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وكذا في المجال التعاوني والتعاضدي، وحماية حقوق المستهلكين، وعددهم 16 عضوا ، من بينهم 8 ‏أعضاء يعينهم رئيس الحكومة و4 ‏أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.