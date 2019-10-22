المغرب ضمن الدول الأكثر استهلاكا للقهوة.. 35 ألف طن سنويا

أعلنت منظمة القهوة الدولية، إحصائيات حول الدول، التي تستهلك القهوة بنسب عالية، حسب الفرد حول العالم، إذ كشفت أن سكان الأرض يستهلكون، يوميا، قرابة ثلاثة مليارات كأس من القهوة، وهي أكثر المشروبات استهلاكا في العالم.

ويعيش أكثر من 120 مليون شخص عبر العالم على مداخيل قطاع القهوة بمختلف فروعه، ويؤمّن 80 في المائة من الإنتاج العالمي من القهوة 25 مليون مزارع يمتلكون ضيعات صغيرة المساحة.

وتنتج القهوة في أكثر من 50 بلدا عبر العالم، وتهيمن أمريكا الجنوبية، وآسيا على الإنتاج العالمي، في حين تستحوذ أوربا على القسط الأوفر من الاستهلاك العالمي.

وتعتبر البرازيل أكثر دول العالم المنتجة، والمصدرة للقهوة، بينما تتصدر فنلندا قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكا لها، حسب الفرد، والولايات المتحدة من حيث الاستهلاك الكلي.

وجاء المغرب، بحسب تقرير المنظمة في المركز الخامس عربيا ضمن الدول الأكثر استهلاكا للقهوة بـ35 ألف طن سنويا، بعد كل من مصر”36 ألف طن” ولبنان”38 ألف طن”والسعودية”89 ألف طن”، ثم الجزائر ”135 ألف طن”.

وفيما يلي أكثر الدول استهلاكا للقهوة عالميا:

Advertisements

1- الولايات المتحدة 1.566 مليون طن (16في المائة من الاستهلاك العالمي).

2- البرازيل: 1.319 مليون طن (13في المائة).

3- اليابان: 465 ألف طن (4.8 في المائة).

4- إندونيسيا: 282 ألف طن (2.9 في المائة).

5- روسيا: 259 ألف طن (2.6 في المائة).