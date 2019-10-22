مانولوفيتش يوجه الدعوة لـ19 لاعبا لخوض مباراة مولودية وجدة

وجه زورن مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الدعوة لـ19 لاعبا من أجل خوض مباراة الغد أمام مولودية وجدة، برسم الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، والتي ستجمع بينهما بالملعب الشرفي لمدينة وجدة.

وقد عرفت هذه القائمة تواجد كل العناصر الأساسية، باستثناء اللاعب أيمن الحسوني، ومحمد كمال للإصابة، وزهير المترجي لاختيارات تقنية من المدرب.

وتضم قائمة الفريق الأحمر، العناصر الآتية:

رضى التكناوتي، بدر الدين بنعاشور، أيوب العملود، عبد اللطيف نصير، إبراهيم النقاش، ميكاييل بابا توندي، بديع أووك، محمد نهيري، يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، الشيخ إبراهيم كومارا، أيوب الكعبي، حمزة أسرير، وليد الكرتي، هيثم البهجة، أشرف داري، أمين تيغزوي، جابرييل أوكيشوكو، إسماعيل الحداد.