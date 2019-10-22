استفاق سكان أغرم لعلام إقليم بني ملال، أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها خمسيني على يد صديقه، الذي وجه إليه طعنات بسكين من الحجم الكبير.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن صديقين اختلفا فيما بينهما، وتطور الخلاف إلى تشابك عنيف بالأيدي، حيث طعن المتهم صديقه بسكين من الحجم الكبير، ووجه إليه أزيد من 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسمه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المتهم فر إلى وجهة غير معلومة بعد جريمته، قبل إيقافه من طرف عناصر الدرك الملكي في كمين في منطقة القصيبة، إذ تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية..
وجرى نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف بسيط بين صديقين ينتهي بجريمة.. 15 طعنة في الصدر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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