عطل في "تويتر" يوقفه عن العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توقّف موقع وتطبيق "تويتر" عن العمل خلال السّاعة الأخيرة، بعد أن واجه مستخدموه مشاكل في تحميل صفحاته وتحديث التّغريدات في الصّفحة الرئيسيّة، بينما تباينت رسائل الموقع الّتي أظهرت طبيعة العطل للمستخدمين.
وواجه مستخدمو الموقع مشاكل في تحميل صفحاته بمختلف الخوادم، حيث ظهرت لهم بالأساس رسالة "حدث خطأ ما"، مع عرض الموقع كالمعتاد بينما افتقد تحديث المزامنة، في الوقت الّتي تشكّل فيه المزامنة والجدول الزّمني جزءًا أساسيًّا من عمل الموقع.
ووفق ما أظهره موقع "داون ديتيكتور" فقد كانت النسبة الأعلى من شكاوى المستخدمين حول العطب في "تويتر" وانقطاعه عن العمل ، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان؛ فيما لا يبدو من الواضح متى ستعود الأمور إلى طبيعتها.
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