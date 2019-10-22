الناصرة: مظاهرة قطرية ضد العنف وتواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مظاهرة حاشدة، مساء اليوم، الثلاثاء، أمام مقر قيادة الشرطة في منطقة القشلة في مدينة الناصرة، بمشاركة المئات من أبناء المجتمع العربي، للتعبير عن رفضهم للعنف والجريمة واحتجاجا على تواطؤ الشرطة الإسرائيلية؛ وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة في حملة شعبية لاجتثاث العنف.

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات العربية، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس الشرطة في فك رموز الجرائم وغياب سلطة إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.

تأتي المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ضمن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، وبمشاركة النواب العرب في الكنيست، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وعدد من رؤساء السلطات المحلية.

Advertisements

وفي حديث لـ"عرب 48"، قال النائب سامي أبو شحادة إنه "باعتقادي قضية العنف والإجرام المنظم هي أهم قضية تشغل الرأي العام في مجتمعنا"، مشددا على ضرورة "الفصل بتفكيرنا وتعاملنا مع قضايا العنف الموجودة بكل المجتمعات، وقضية الجريمة المنظمة".

وأضاف "نتظاهر أمام مركز الشرطة لمطالبتها بأن تقوم بدورها كجهاز شرطة بالأساس بتوفير الأمن والأمان لمجتمعنا"، وتابع "المشاركة في الاحتجاجات الميدانية تلقى إقبالا متواصلا لدى الجماهير"، وأكد أن المعركة في هذا السياق متواصلة "وتتطلب نفسا طويلا"، واعتبر أنه "نحن نسير على المسار الصحيح".

يذكر أنه قتل في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم 75 شخصا بينهم 11 امرأة آخرهم محمود مفيد إغبارية (35 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت الأسبوع الماضي في مدينة أم الفحم، وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة.