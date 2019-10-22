أمطار وفيضانات وعواصف رعدية حتى نهاية الأسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في ساعات بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، ويتوقع أن تهطل أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في غالبية مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع.

ويتوقع أن يكون الطقس، اليوم، غائما جزئيا، ويحتمل سقوط أمطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية.

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أنه تزداد احتمالات تشكل غيوم ماطرة في مناطق مختلفة بعد ساعات ظهر اليوم، وخاصة في المناطق الشرقية، ويخشى من حدوث فيضانات في النقب والعربة.

درجات الحرارة المتوقعة الليلة ونهار غد الأربعاء تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 19 – 25، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 27، صفد 17 – 23، طبرية 22 – 31، الناصرة 19 – 25، حيفا 21 – 27، يافا 21 – 27، القدس المحتلة 17 – 23، عسقلان 21 – 26، عين جدي (البحر الميت) 25 – 32، بئر السبع 18 – 26، أم رشرش (إيلات) 23 – 32.

ويتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية من جهة البحر المتوسط، وتكون بسرعات تتراوح ما بين 15 حتى 25 كيلومترا في الساعة. ويكون البحر مائجا حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 120 سنتمترا.

وتشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى أنه من المحتمل أن تتساقط الأمطار في غالبية مناطق البلاد خلال ساعات الليل، ويحتمل أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

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أما بالنسبة ليوم غد، الأربعاء، فمن المحتمل أن تنشأ غيوم عاصفة، في ساعات الصباح المتأخرة على الساحل، وتمتد لاحقا إلى كافة مناطق البلاد، وتكون مصحوبة بهبوب رياح قوية، وتساقط البرد.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من احتمالات سقوط أمطار غزيرة، إضافة إلى المخاوف من حدوث فيضانات، بيد أن درجات الحرارة تبقى لطيفة ودافئة خلال ساعات النهار.

أما الخميس، فمن المحتمل أن يكون الطقس غائما جزئيا في ساعات الصباح، ودرجات الحرارة دون المعدلات السنوية لهذا الموسم. ويحتمل أن تتساقط أمطار متقطعة على طول السهل الساحلي، مصحوبة بعواصف رعدية، وتقدر سرعة الرياح بنحو 50 كيلومترا في الساعة. وفي ساعات بعد الظهر يتوقع أن تتساقط الأمطار جنوبي وشرقي البلاد، ويخشى من حدوث فيضانات في جنوبي وشرقي البلاد.

ويحتمل أن تتجدد الأمطار نهاية الأسبوع، وقد تكون مصحوب بانخفاض درجات الحرارة.

أما الجمعة، فمن المتوقع أن يبقى الطقس غائما جزئيا، بينما يستمر سقوط الأمطار المتقطعة في شمالي البلاد وعلى طول السهل الساحلي، وتكون درجات الحرارة دون معدلها السنوي.

ويوم السبت، فمن المحتمل أن تسقط أمطار متقطعة شمالي ووسط البلاد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث سيول في المدن الساحلية.