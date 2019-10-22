شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الباكري يشدد على ضرورة وضع آلية لعملية التحصيل الضريبي في مأرب والان مع التفاصيل

شدد وكيل محافظة مأرب اليمنية للشئون الادارية عبد الله الباكري، على ضرورة وضع آلية لعملية التحصيل الضريبي في المحافظة تكون إنسيابية وتعزز ثقة الجمهور بالمصلحة ومحصليها وتضمن تحفيز العاملين في التحصيل الضريبي ومكافأة المبرزين ومحاسبة المقصرين منهم.

جاء ذلك خلال تفقده ، اليوم ، ومعه مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة شوقي الجوفي ، سير العمل بمكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة ومستوى الانضباط والاداء.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد استمع الوكيل الباكري من مدير عام المكتب عبدالكريم علي حميد ومدراء الادارات، إلى شرح حول خطة المكتب لتحسين مستوى الاداء الضريبي، والاحتياجات لتنفيذ الخطة .

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وأكد على دعم قيادة السلطة المحلية للمكتب ومديره الجديد بما يمكنه من تفعيل دور المكتب الضريبي تنفيذ رؤاه وخططه التي تنعكس ايجابيا للارتقاء بالمكتب ومستوى اداء الموظفين في مختلف الادارات..

وشدد الوكيل الباكري على منتسبي مكتب الضرائب ،العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتنمية الايرادات ومتابعة التحصيل من المكلفين بشكل صحيح ووفقا للقانون وتوريدها الى طرف البنك المركزي اولا باول دون تأخير،والتركيز على التوعية الضريبية وتحصيل الموارد المالية للمكلفين باعتبار تسديد المكلف ماعليه.