وزير الخارجية يغادر البلاد متوجهاً إلى باكو

اعنلت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة وزيرها البلاد متوجها إلى العاصمة الأذرية باكو. وقالت في بيان مقتضب، إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم يغادر البلاد متوجهاً إلى العاصمة الأذرية باكو؛ للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية، وقمة منظمة عدم الانحياز.

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