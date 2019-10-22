اسبانيول العراق يصل البحرين لخوض بطولة دولية تضم يوفنتوس وآرسنال

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2019-10-22 | 16:57
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تنطلق منافسات بطولة "الموهوب" الدولية في العاصمة البحرينية المنامة، غداً الاربعاء، بمشاركة 23 فريقاً من مختلف دول العالم.
وقال مدير اكاديمية اسبانيول في العراق طه ابو رغيف في حديث للسومرية نيوز، إن "وفد فريق اسبانيول العراق وصل مساء اليوم الى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في بطولة الموهوب الدولية لكرة القدم".
واوضح أن "البطولة التي ستنطلق غداً، تضم 23 فريقاً من مختلف دول العالم من بينها يوفنتوس وارسنال واندية من صربيا واوروبا واسيا، حيث تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة البحرينية".
يذكر أن فريق اكاديمية اسبانيول، قد شارك بلاعبين تولد 2007-2008.
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