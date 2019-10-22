افتتاح طريق مغلق منذ 2007 جنوب بغداد

وقالت الامانة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في بلدية الدورة رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت الطريق الخدمي المحاذي لشارع المصافي المغلق سنة 2007 ".

وأوضحت الامانة، أن "الطريق يمر بعدة مناطق ويخدم حركة السير اثناء التنقل بينها دون الحاجة الى الشارع الرئيسي، لا سيما مدخل شارع ابو طيارة وبالتالي تقليل الزخم وبما يخدم حركة السير والمرور".

