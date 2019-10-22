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اتحاد الكرة يؤجل مباريات الكأس لـ'عيون' المنتخب الوطني

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2019-10-22 | 16:23

اتحاد الكرة يؤجل مباريات الكأس لـ

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العراق بسبب المباراة المهمة للمنتخب الوطني امام إيران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان من المفترض ان تقام مباريات كأس العراق في الـ13 من شهر تشرين الثاني المقبل، في الوقت الذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراة صعبة امام إيران في الـ14 من اشهر ذاته.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يحيى كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيل مباريات كأس العراق الى اشعار آخر".


واوضح أن "اتحاد الكرة يرغب بتفريغ جميع اللاعبين من انديتهم للمنتخب الوطني، كي يلعبوا مباراة إيران باريحية كبيرة، ليصبوا كل تركيزهم على المباراة المهمة".

واضاف كريم، ان "المنتخب الوطني سيتجمع في البصرة في الثامن من الشهر المقبل، كي يتسنى له خوض اكبر قدر ممكن من الوحدات التدريبية قبل مباراته الحساسة امام إيران".

يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد اعلن بان مباريات الكأس لا تندرج ضمن ايام "فيفا دي".


المنتخب الوطني سيخوض مباراتين مصيريتين في التصفيات، الاولى امام ايران في الـ14 من الشهر المقبل والثانية امام البحرين في الـ19 من الشهر ذاته.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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