اتحاد الكرة يؤجل مباريات الكأس لـ'عيون' المنتخب الوطني

وكان من المفترض ان تقام مباريات كأس العراق في الـ13 من شهر تشرين الثاني المقبل، في الوقت الذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراة صعبة امام إيران في الـ14 من اشهر ذاته.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، يحيى كريم في حديث للسومرية نيوز، إن "لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت تأجيل مباريات كأس العراق الى اشعار آخر".



واوضح أن "اتحاد الكرة يرغب بتفريغ جميع اللاعبين من انديتهم للمنتخب الوطني، كي يلعبوا مباراة إيران باريحية كبيرة، ليصبوا كل تركيزهم على المباراة المهمة".

واضاف كريم، ان "المنتخب الوطني سيتجمع في البصرة في الثامن من الشهر المقبل، كي يتسنى له خوض اكبر قدر ممكن من الوحدات التدريبية قبل مباراته الحساسة امام إيران".

يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد اعلن بان مباريات الكأس لا تندرج ضمن ايام "فيفا دي".



المنتخب الوطني سيخوض مباراتين مصيريتين في التصفيات، الاولى امام ايران في الـ14 من الشهر المقبل والثانية امام البحرين في الـ19 من الشهر ذاته.