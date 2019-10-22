نجل حسني مبارك يعلق 'ساخرا' على تظاهرات لبنان

علّق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على الانتفاضة اللبنانية الشعبية بشكل ساخر. وعلى حسابه في موقع "تويتر"، نشر علاء صورة لشابات لبنانيات أثناء مشاركتهن في التظاهرات. وحملت الصورة تعليقا جاء فيه: "الناس ديه لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم".



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