تأجيل الدوري المصري وارد.. مقترح جديد لحل أزمة الأهلي

تمسك النادي الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة، الأربعاء، بالجولة الخامسة للدوري المصري، قبل مواجهة الزمالك، وذلك بالرغم من تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان الوزير المصري توجه لمنزل محمود الخطيب رئيس الأهلي للاطمئنان على صحة ومحاولة حل الأزمة الحالية، خاصة بعد إعلان الأهلي عدم خوض المباراة، وتمسك اتحاد الكرة بإقامتها وتحديد طاقم التحكيم الخاص بها.

وحسب مصدر لـ"العين الرياضية" فإن وزير الرياضة قدم بعض التعهدات لمجلس الأهلي، لإقناعهم بخوض مباراة الجونة، من بينها عدم المساس بجدول الدوري والالتزام بكل مواعيد المباريات المحددة سلفا، فضلا عن تحديد موعد القمة بحيث تقام بعد مواجهة الجونة مباشرة، وعودة الجماهير للمسابقة بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية للشباب.

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وتمسك الأهلي ببيانه السابق بعدم استكمال الدوري قبل مواجهة الزمالك لعدم وجود مبرر لتأجيل المباراة، ليعد الوزير بمحاولة إقامة مباراة القمة قبل مواجهة الجونة.

وأشار المصدر إلى أن الوزير تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة اتحاد الكرة المصري، لعرض تدخله لدى إدارة الزمالك وإقامة مباراة القمة مبكرا، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا بشرط موافقة القلعة البيضاء.

الجلسة شهدت عدة مقترحات لاحتواء الأزمة، كان من بينها إقامة مباراة الجونة الخميس بدلا من الأربعاء، على أن يتم تحديد الأحد التالي موعدا للقمة.



وشهدت الجلسة اقتراحا بتأجيل مسابقة الدوري بالكامل لما بعد فترة التوقف المقبلة، وانتهاء مشاركة مصر في بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك حرصا على مصلحة المنتخبات الوطنية، على أن تكون مباراة القمة هي الأولى بعد عودة المسابقة.

وكلف مجلس الأهلي الوزير بحل الأزمة وفق مداولاته على أن يتم الإعلان الثلاثاء عن تصور يرضي كافة الأطراف.