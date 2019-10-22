عودة النصر وخماسية الفتح الأبرز في حصاد الجولة 7 بالدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين (الأحد)، حيث شهدت الجولة تحقيق فريق الفتح لانتصاره الأول في الموسم، بالإضافة لنجاح 4 من الخماسي الكبير في تحقيق الانتصارات، وهي الهلال والنصر والأهلي والشباب، بينما كان الخاسر الوحيد هو الاتحاد.

ونجح النصر في تحقيق أول انتصار منذ أغسطس/ آب الماضي في الدوري، بالفوز بهدفين نظيفين على الرائد، بينما فاز الهلال المتصدر 3-0 على ضمك.

وواصل الشباب والأهلي على التوالي سلسلة اللاخسارة ضد الاتفاق والتعاون، بالفوز 2-1 و3-1، حيث لم يخسر الشباب ضد ممثل الدمام في آخر 10 مباريات، بينما لم يخرج الأهلي خاسراً ضد التعاون في آخر 12 مواجهة.

وكذلك شهدت الجولة إشهار 34 بطاقة ملونة منها 32 صفراء وبطاقتان حمراوان لكرم برناوي لاعب أبها وجمعان الدوسري لاعب ضمك.

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أما الاتحاد فكان الوحيد من بين الخمسة الكبار الذي فشل في تحقيق الفوز بالخسارة 0-1 أمام الوحدة، الذي حقق أول انتصار بملعبه على "النمور" منذ 2013.

وأدت تلك الخسارة إلى إعلان نادي الاتحاد عن إقالة التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق.

"العين الرياضية" تبرز تلك الأرقام وأرقاما أخرى في حصاد الجولة السابعة للدوري السعودي عبر الفيديوجراف التالي.