قصة النزوح الكردي السوري.. مآسي الأبرياء تتكرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - داخل إحدى المدارس مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفي إحدى الغرف، استقرت عائلة نازحة من بلدة كرس سبي "تل أبيض" الحدودية السورية بعد قصفها من قبل الجيش التركي، العائلة مؤلفة من خمسة عشر شخصاً معظمهم من النساء والأطفال، حيث تروي الأم فردوس قصة نزوحها بكثير من الحرقة.

وتعرضت مناطق شمال وشرق سوريا لقصف عنيف من الجيش التركي بحجة إقامة منطقة آمنة، قبل أن تتوصل كل من الولايات المتحدة وتركيا إلى هدنة لمدة خمسة أيام، فيما لا يزال الترقب والحذر سيد الموقف في هذه المنطقة، بعد نزوح أكثر من 300 ألف شخص من سري كانيه "رأس العين" وكري سبي "تل أبيض" الحدوديتين.