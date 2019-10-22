ديسابر: عبدالله السعيد أفضل لاعب بالدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق يعد أفضل لاعب في الدوري المصري الآن.

وأضاف ديسابر، في تصريحات تلفزيونية، أن السعيد يمتلك الإمكانيات والقدرات التي تؤهله لأن يكون أفضل لاعب في مسابقة الدوري المصري.

وأشار المدير الفني لفريق بيراميدز إلى أن السعيد يعد مكسبا لأي فريق، مشددا على أنه يساهم في إنهاء العديد من اللقاءات لصالح الفريق السماوي.

واستطاع عبدالله السعيد إحراز هدف في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

وأوضح ديسابر أن فريق بيراميدز يسير بخطى ثابتة في إطار سعيه للمنافسة بقوة على حصد لقب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.