أردوغان: أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني ضد تركيا وعلى "روحاني" إسكاتها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

اردوغان

الخليج 365

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإيراني حسن روحاني، إلى إسكات الأصوات المزعجة التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين حيال عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا ضد التنظيمات الإرهابية في مناطق شرق الفرات السورية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

Advertisements

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها، فهي تزعجني أنا وزملائي".

وتابع قائلا: "الحقيقة أن هناك بعض الأصوات الصادرة من إيران تزعجني كثيرا، عليهم أن يتذكروا مواقفي قبل نحو 15 عاماً حيال الأسلحة النووية، وقفنا حينها مع الإيرانيين رغم كل الضغوط، والأصوات المزعجة التي تصدر حيال نبع السلام، لا تصدر من روحاني، بل من زملائه".

وأدان أردوغان المسؤولين الإيرانيين الذين يتهجمون على عملية نبع السلام، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تطعن التعاون القائم بين تركيا وروسيا وإيران لحل الأزمة السورية.

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين، أعربوا عن رفضهم لعملية نبع السلام التركية، زاعمين أنها تلحق أضراراً بالمدنيين المقيمين في مناطق شرق الفرات.