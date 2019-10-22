رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد عزم بلاده إستكمال بناء سد النهضة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

آبي أحمد على

الخليج 365

أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، عزم بلاده إستكمال بناء سد النهضة، واصفاً المشروع بـ"الممتاز" .



وصعد آبي من لهجته بشأن أزمة سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين .

وقال رئيس وزراء أثيوبيا الحاصل مؤخراً على جائزة نوبل للسلام، "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، قبل أن يستطرد قائلاً، "أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".

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وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خلال جلسة استجواب في البرلمان، اليوم الثلاثاء .

وانهارت محادثات سد النهضة هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد اكتمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة، فيما تخشى مصر تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز".