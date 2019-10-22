نقل رئيس وزراء باكستان السابق المسجون للمستشفى بعد تدهور صحته

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

علن الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي يقضي عقوبة السجن 7 أعوام لإدانته بالفساد، أنه نقل من السجن للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين. وكتب الطبيب عدنان خان، على موقع تويتر، أن عدد الصفائح الدموية عند شريف، انخفض بصورة حادة ما استدعى نقله للمستشفى على الفور. وسارع حزبه الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز، لمطالبة السلطات بالسماح له بالعلاج الطبي في لاهور. ونُقل إلى مستشفى المدينة الواقعة بشرق البلاد تحت إجراءات أمنية مشددة. وحذر شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي لحزبه، الحكومة من تجاهل علاج شقيقه، وحمل رئيس الوزراء عمران خان المسؤولية عن سلامته. وقالت المتحدثة باسم الحزب مريم أورنغزيب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن "نواز شريف لا يزال في المستشفى، أين يعمل فريق من الأطباء على تقييم حالته". تجدر الإشارة إلى أن شريف مريض بالسكري والقلب. وكانت المحكمة العليا سمحت في مارس(آذار) بإخلاء سبيله بكفالة لستة أسابيع للعلاج

