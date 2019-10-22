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تأييد دولي لخطة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مظاهرات

تأييد دولي لخطة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية

متابعات_الخليج 365

أعلن ممثل الأمم المتحدة في لبنان، عن دعم الحكومات الأجنبية وتأييدها لأهداف الإصلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية في ورقة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري .

 

وشدد ممثل الأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع مطالب المحتجين في لبنان والتصدي للفساد والهدر للمال العام .

 

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وشملت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية خفض 50% من عجز الكهرباء في لبنان وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة، وتخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.

 

كما شملت الإجراءات إقرار قانون لإستعادة الأموال المنهوبة، وقانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.

 

وتضمنت الإجراءات تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.

 

كما تضمنت الإصلاح وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.

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