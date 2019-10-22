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سي إن إن: أردوغان فشل في القاهرة وتونس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لم يعد سرًا مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، وطموحاته لاحتلال الأراضي، وإظهار نفسه على أنه قائد إسلامي بارز في الشرق الأوسط.
وتابعت أنه في هذا الإطار يسعى لامتلاك أسلحة نووية تمكنه من تحقيق حلم الخلافة العثمانية وعودتها من جديد.
وفي هذا السياق، قال ضياء ميرال، زميل مشارك كبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن "في الوقت الحالي، لا توجد أي إشارة ملموسة على أن تركيا عازمة على امتلاك أسلحة نووية، ولا نشهد تحولًا كبيرًا في سياسة تركيا التي استمرت عقودًا من عدم ملاحقتهم".
وتابع "من الناحية العملية، فإن إنتاج تركيا للأسلحة النووية، سوف يستغرق عقدًا من الزمان، والتزامات مالية وضغوط عالمية ضخمة، وكلاهما سيجعل الأسلحة النووية مكلفة".
وأكدت الشبكة أنه في عهد أردوغان، لم تعد تركيا الحليف المطيع لحلف الناتو الذي يحرس الجناح الجنوبي للحلف ضد التوسعية الروسية.
وتابعت أن التغيرات الكبيرة في سياسات أردوغان ظهرت في أعقاب الربيع العربي، عندما زار القاهرة وتونس وطرابلس لشرح مزايا "النموذج التركي" لمجتمعات كانت في حالة تغير كبير، ولم ينجح في خطته ولم يستطع التأثير على هذه الدول، إلا أن الحرب الأهلية السورية كانت منفذ له من أجل إظهار تأثيره.
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