أفغانستان: مقتل 15 شرطياً في هجومين لطالبان

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لايقل عن 15 شرطياً في هجومين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان. وقال غلام رباني رباني العضو بمجلس الإقليم إن "رجال الشرطة قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة علي أباد، كما نصبوا كميناً لقوات أمنية أفغانية في نفس المنطقة". وأضاف أن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أخرى في المنطقة منذ 10 أيام، ما أسفر عن مقتل ما لايقل عن 10 من رجال الشرطة. ويذكر أن المسؤولين في إقليم قندوز دائماً ما يعربون عن مخاوفهم من وجود حركة طالبان القوي في الإقليم، في المناطق النائية وفي ضواحي عاصمة الإقليم. ويشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على عاصمة الإقليم لمدة أسبوعين في 2015.
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