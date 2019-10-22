ليبيون يطالبون برحيل السراج في طرابلس

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 نظم عدد من المعلمين الليبيين وقفة حاشدة أمام مقر المجلس الرئاسي، في العاصمة الليبية طرابلس. ووفقاً لصحيفة المتوسط، نظمت الوقفة في عدة مناطق بينها تنسيقيات تاجوراء، والزاوية، وزليتن، ومسلاتة، وصبراتة، والجميل، والخمس، وبعض النشطاء في حي الأندلس. وطالب المتظاهرون في احتجاجاتهم بتنحي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير التعليم المفوض عثمان عبد الجليل.





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