ضبط 22 إخوانياً حاولوا تأليب الرأي العام في المنوفية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضبط 22 من تنظيم الإخوان الإرهابي، لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام، عبر نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومعهم أسلحة بيضاء. وقالت الوزارة في بيان صحافي: "في إطار جهود وزاره الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر التحريضية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثاره الرأي العام، وتأجيج المشاعر لدى المواطنين، والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية ما أدى لوفاته". ووفق البيان "تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال الحادث المشار إليه، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين" . ولفت البيان إلى أنه بعد "تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم 22 وضبطهم" وعُثر معهم "على ملصقات تحض على الإثارة وأسلحة بيضاء، وورشاش صوت، لاستغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بقتل المجني عليه، بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته". ويُذكر أن محكمة مصرية أجلت يوم الأحد النظر في القضية المعروفة باسم قضية "شهيد الشهامة" إلى الأحد المقبل. وانعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة في محكمة الأحداث بشبين الكوم، في محافظة المنوفية، شمال القاهرة. ويحاكم في القضية أربعة متهمين، ويواجهون تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لفتى، 17 عاماً، انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية، الاعتداء على فتاة والتحرش بها.

