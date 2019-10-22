الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط والأرض

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

شن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال الأسد، عند تفقده وحدات عسكرية في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي اليوم: "أردوغان لص، سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض". وشدد الأسد على أن "معركة إدلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا". ونقلت صفحات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسد "إدلب كانت بالنسبة لهم مخفراً متقدماً، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري". وأكد على أن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض". وأضاف "عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن بعض السوريين لم يفعل، خاصةً في السنوات الأولى من الحرب، وقلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن". وقال الأسد: "أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال، هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض، وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم، وهو ليس قراراً سياسياً بل واجب دستوري ووطني، وإن لم نقم بذلك فلا نستحق الوطن". وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا في منتصف 2011. واستعادت القوات الحكومية السيطرة على بلدة الهبيط، جنوب غرب خان شيخون، في منتصف أغسطس (آب) الماضي. وتعتبر زيارة الأسد للمنطقة مؤشراً على احتمال بداية عملية عسكرية للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على طريق حماة حلب، بعد توقف المعارك على هذه المحاور منذ بداية أغسطس (آب) الماضي.

