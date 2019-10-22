إخوان الأردن يحضرون "لبرلمان" بديل

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

بدأ إخوان الأردن اتصالات مع شخصيات سياسية أردنية محسوبة عليهم، للتضامن معهم ومساندتهم، في تأسيس برلمان "غير شرعي" تحت مسمى البرلمان الشعبي، بديلاً عن البرلمان الرسمي المنتخب من قبل الشعب. وقالت مصادر مطلعة على شؤون الإخوان إن فكرة "البرلمان البديل"، والتي يتبناها حزب الشراكة والإنقاذ الإخواني، تتزامن مع افتقار الإخوان للوزن في البرلمان الرسمي، وانحسار تأثيرهم النيابي، خاصةً أن كتلتهم في مجلس النواب الأردني، كتلة الإصلاح، تقتصر على 16 عضواً من أصل 110 نواب في مجلس النواب. وأوضحت المصادر أن عدد الإخوان في البرلمان غير كاف لتبني مجلس النواب لأي مشروع يقدمونه، في غياب الأنصار، أو المتعاطفين معهم. وأوضحت المصادر أن شلل كتلة الإصلاح الإخوانية، يحرجها أمام قواعدها الانتخابية، ويظهر ضعفها وعجزها عن التغيير، الذي يعد به الإخوان في حملاتهم الانتخابية، ما دفعهم للتفكير، في تفادي الحرج، عبر برلمان بديل تكون لهم الكلمة المسموعة. وحسب المعلومات المتوفرة، تشكلت هيئة تحضيرية في اجتماع عقد في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في مقر حزب الشراكة الإخواني. وتبرر قيادات إخوانية مشروع البرلمان البديل بوجود "هناك إجماع سياسي في الشارع على تقصير البرلمان، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسة التشريعية".

