تفاصيل استقبال خادم الحرمين لوزير الدفاع الأمريكي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، بعد أيام من اعلان الولايات المتحدة نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة. وزيارة إسبر للمملكة التي وصل اليها الإثنين، غير معلنة مسبقاً، وتأتي بعد تلك التي قام بها المسؤول الأمريكي لأفغانستان. وقالت وكالة الأنباء الحكومية السعودية إنّ "الملك السعودي والوزير الأمريكي عرضا "علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين". كما تم "بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها". وكانت واشنطن قررت في 11 أكتوبر(تشرين الأول) نشر ثلاثة 3 آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد"، في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة من أعمال "زعزعة الاستقرار" التي يقول الأمريكيون إنّ إيران تقودها. وفي نهاية سبتمبر(أيلول) الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 200 جندي مع صواريخ باتريوت في السعودية للمساعدة في الدفاع عن المملكة، في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأمريكية منها في 2003. وجاءت الخطوة الأمريكية مع استمرار التوتر في الخليج. والشهر الفائت، تعرّضت منشآت نفطية لشركة النفط السعودية الحكومية أرامكو لقصف بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ "كروز"، في هجوم تبنّاه المتمردون الحوثيون في اليمن، لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليته لإيران التي نفت أي ضلوع لها فيه.

