زعيم داعشي يسلم نفسه للسلطات الأفغانية

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
قام زعيم بارز في تنظيم داعش بأفغانستان، بتسليم نفسه للقوات الأفغانية في إقليم نانجارهار شرق البلاد. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية عن بيان صادر عن حكومة الإقليم القول إن "فرايدون" المعروف أيضاً باسم "نعمان الباجوري"، قام بتسليم نفسه إلى القوات الأفغانية بمنطقة كوت في نانجارهار. وأضاف البيان أن "فرايدون" كان مسؤولاً عن برامج التعليم الخاصة بالجماعة الإرهابية في نانجارهار. وأضاف البيان أن فرايدون وهو في الأصل من سكان منطقة كاراباج في كابول سلم نفسه للقوات الأفغانية بعد إدراكه للحقيقة، وقام بتسليم مسدس وقنبلتين يدويتين إلى القوات الأفغانية.
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