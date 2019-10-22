الأسد يزور قواته في ريف إدلب

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد تفقد اليوم الثلاثاء، الوحدات العسكرية في ريف إدلب الجنوبي. وقالت صفحات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن " الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب". وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف 2011، واستعادت القوات الحكومية بلدة الهبيط في جنوب غرب مدينة خان شيخون في منتصف أغسطس (أب) الماضي. وربما تعتبر زيارة الأسد إلى المنطقة مؤشراً على بدء عملية عسكرية للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على طريق حماة حلب، وذلك بعد توقف المعارك على هذه المحاور منذ بداية أغسطس (آب) الماضي.

