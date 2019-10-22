السعودية: يجب على المجتمع الدولي ضمان منع إيران من الحصول على السلاح النووي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وجود قصور فى الاتفاق النووى الإيرانى، وعلى أهمية وجود اتفاق دولى شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووى بأى شكل من الأشكال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفادت أنها تابعت بقلق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة المتضمنة خروقات إيران لتعهداتها النووية سواءً فى مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فى هذا الشأن.

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جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الرابعة والسبعين، والتى ألقاها اليوم رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولى فى الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيرى.

وبين المطيرى أن إيران استغلت العائد الاقتصادى من الاتفاق النووى لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية فى المنطقة، والتى كان آخرها الهجمات النكراء التى تعرضت لها المنشآت النفطية فى مدينتى بقيق وخريص باستخدام 25 صاروخا مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة فى انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) ملايين برميل تقريبا، ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديدا كبيرا لإمدادات النفط للأسواق العالمية.

وأعرب المطيرى عن تأييد المملكة لما تضمنه بيانى المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، ناقلاً تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية الجهود التى تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط.