السنيورة: يجب العودة لاتفاق الطائف.. وتكوين حكومة لبنانية جديدة مصّغرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد سنيورة اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية احترام اتفاق الطائف الذي أُقر في سبتمبر 1989، بسبب الخلل داخلي الذي يشهده لبنان حالياً. مشيراً إلى أن التظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، وقال السنيوة لقناة (العربية): «يجب أن تؤلف حكومة جديدة مصغرة برئاسة سعد الحريري». وشدد رئيس وزراء لبنان السابق على ضرورة إطلاق النمو الاقتصادي مجددا في لبنان بعد سنوات من العجز، وقال: «لا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة»، مشيرا في حديثه إلى أن قرارات الحكومة اللبنانية تفتقد لآلية التطبيق المقنعة، قائلا: «جزء كبير من قرارات الحكومة الأخيرة مبتوتة في السابق وتأخرت». يذكر أن اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، وتم إقراره بقانون بتاريخ أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من 15 عاماً على اندلاعها. وتم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية

أكد رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد سنيورة اليوم (الثلاثاء)، أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية احترام اتفاق الطائف الذي أُقر في سبتمبر 1989، بسبب الخلل داخلي الذي يشهده لبنان حالياً. مشيراً إلى أن التظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، وقال السنيوة لقناة (العربية): «يجب أن تؤلف حكومة جديدة مصغرة برئاسة سعد الحريري». وشدد رئيس وزراء لبنان السابق على ضرورة إطلاق النمو الاقتصادي مجددا في لبنان بعد سنوات من العجز، وقال: «لا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة»، مشيرا في حديثه إلى أن قرارات الحكومة اللبنانية تفتقد لآلية التطبيق المقنعة، قائلا: «جزء كبير من قرارات الحكومة الأخيرة مبتوتة في السابق وتأخرت». يذكر أن اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف، وتم إقراره بقانون بتاريخ أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من 15 عاماً على اندلاعها. وتم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية ، وقد تم تصميمه لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية المستمرة منذ عقود، وإعادة تأكيد السلطة اللبنانية في جنوب لبنان (التي كانت تحتلها إسرائيل).

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