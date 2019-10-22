بعد تهديدات أثيوبيا لحشد الملايين لحرب «سد النهضة» .. مقارنة بين الجيش المصري والأثيوبي .. القوات البرية المصرية فقط تستطيع سحق جيش في دقائق

الموجز

بعد التصريحات الأخيرة والتي اطلقها اليوم أبي احمد رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة وتلميحاته لإستعداده للحرب مع مصر من أجل سد النهضة ، معلناً عن قدرته حشد الملايين من أجل الحرب.

ولكن من ناحية أخرى يى خبراء أن الحل العسكري سيخلق أزمة لمصر مع كل إفريقيا، وأن خسائره السياسية ستكون كبيرة، معتبرين أن العلاقات المصرية الأثيوبية مازالت في مرحلة جيدة.

ذكر موقع "جلوبال فير بور" الأمريكي إن تصنيف قوة الجيوش لا يعتمد فقط على عدد الجنود وقدراتهم التسليحية، وإنما يشمل حجم القوة البشرية في كل دولة وقوتها الاقتصادية.

يصل عدد سكان إثيوبيا إلى 102 مليون نسمة مقابل 94 مليون نسمة تعداد سكان مصر.

ويصلح للخدمة العسكرية في مصر 35 مليون نسمة مقابل 24 مليون في إثيوبيا.

بينما يصل عدد القوات العاملة في الجيش المصري إلى 454 ألف شخص فإن تعداد الجيش الإثيوبي 162 ألف جندي.

وتصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار مقابل 340 مليون دولار ميزانية الدفاع الإثيوبية.

يصل عدد الطائرات التي يملكها الجيش المصري إلى 1132 طائرة حربية إضافة إلى 257 مروحية متنوعة مقابل 80 طائرة حربية و33 مروحية في الجيش الإثيوبي.

Advertisements

ويوجد في مصر 83 مطارا مقابل 57 مطارا في إثيوبيا.

سلاح الدبابات ومنصات الصواريخ المصرية تستطيع سحق الجيش الإثيوبي في دقائق

عدد القوات العاملة في الجيش المصري 468.5 ألف جندي مقابل 182.5 ألف جندي يمثلون القوات العاملة في الجيش الأثيوبي الذي لا يمتلك قوات احتياطية مقابل 800 ألف جندى في قوات الاحتياط بالجيش المصري.

وفيما يخص القوات البرية فإن إثيوبيا تمتلك 800 دبابة و800 مدرعة بينما يمتلك الجيش المصري 4110 دبابات و13949 مدرعة.

ويمتلك سلاح المدفعية المصري 889 مدفعا ذاتي الحركة و2360 مدفعا ميدانيا و1481 منصة إطلاق صواريخ متعددة، مقابل 85 مدفعا ذاتي الحركة و700 مدفعا ميدانيا و183 منصة إطلاق صواريخ متعددة.

وتشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توترات متزايدة بسبب "سد النهضة".