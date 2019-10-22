بيان عاجل من الكويت

الموجز

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، يصدر قرارا وزاريا رقم 957 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب.

وبحسب صحيفة "الراي"، يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/10/2019.

وجاء في اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا من يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعترف بها الكويت أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة بشرط أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.

كما جاء أيضا أنه يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من منافذ البلاد أو من أحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم، بحسب "كويت نيوز".