عواصف رعدية وفيضانات في شمال ايطاليا









اسماء السيد - كابرياتا دوربا: قضى سائق سيارة أجرة غرقا في ايطاليا جراء عواصف رعدية تسببت بفيضانات ودمرت جسرا في شمال البلاد كما قالت فرق الاطفاء الثلاثاء.

وجرفت الفيضانات سيارة الاجرة في مدينة كابرياتا دوربا (منطقة بيمونتي شمال شرق) في الموقع الذي انهار فيه جسر. ونجح راكب في الخروج من السيارة ونجا بعدما تمسك بشجرة بحسب الاعلام الايطالي.

وتم اجلاء حوالى مئة شخص من منازلهم الاثنين في ليغوريا (شمال شرق) فيما احصى الاطفائيون 900 عملية اغاثة بين جنوى وميلانو حيث ضربت فيضانات الطرقات وشبكة السكك الحديد وعلقت حركة السير.

Advertisements

واعلنت جمعية "كولديريتي" الزراعية الايطالية ان مستوى نهر البو الذي يعبر ايطاليا من الغرب الى الشرق ويستخدم سهله للزارعة وتربية المواشي ارتفع بواقع 3,5 امتار خلال 24 ساعة.

واضافت ان ايطاليا "جراء التقلبات المناخية" تشهد "اكثر من ثلاث عواصف يوميا منذ بداية فصل الخريف مصحوبة بفيضانات ورياح عاتية وبرد مع وتيرة اعلى ب18% من الفترة نفسها العام الماضي".

وطاول سوء الاحوال الجوية "المناطق الاكثر هشاشة في ايطاليا كبيمونتي وليغوريا. وما يزيد من هذه الظاهرة هو اعمال البناء والتخلي عن الاراضي الزراعية التي ادت الى فقدان 28% من هذه المساحات خلال 25 عاما" مع تراجع مساحة الاراضي القابلة للاستخدام الى 12,8 مليون هكتار بحسب كولديريتي.