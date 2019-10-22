امبراطور اليابان ناروهيتو يستكمل مراسم تنصيبه









اسماء السيد - طوكيو: استكمل امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الثلاثاء مراسم اعتلائه العرش في حفل رسمي جرى في القصر الإمبراطوري في طوكيو وفق الطقوس بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدا.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية "بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) أعلن تنصيبي إلى البلد والعالم".

وأصبح ناروهيتو (59 عاما) رسميا في الأول من أيار/مايو الامبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش لأسباب صحية.

الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو يصلان إلى القصر الإمبراطوري

غير أن عملية الخلافة في اليابان تتم وفق آلية طويلة تختتم بإعلان التنصيب رسميا.

وقال ناروهيتو "أعد هنا أنني سأصلّي دوما من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي" مبديا كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان".

وجرى الحفل في "صالة الصنوبر" في القصر الإمبراطوري بحضور أفراد العائلة الامبراطورية الذين ارتدوا ملابس تقليدي.

زعماء ورؤساء وشخصيات بارزة حضروا حفل التنصيب

ثم قام موظفون رسميون يعرفون باسم "جيجو" بإزالة ستائر بنفسجية منسدلة من المظلتين اللتين تعلوان العرشين الإمبراطوريين المنصوبين فوق منصّتين منفصلتين، فظهر الإمبراطور والإمبراطورة واقفين بلا حراك تحتهما.

وبعد تلاوة الإمبراطور إعلان تنصيبه المقتضب، قدم له رئيس الوزراء شينزو آبي تهانيه باسم الشعب الياباني.

ثم رفع آبي ذراعيه إلى الأعلى هاتفا ثلاث مرّات أمام الامبراطور "بانزاي"، متمنيا له بذلك طول العمر.

وأطلقت عدة طلقات مدفعية خارج القصر قبل أن تغلق الستائر مجددا على الإمبراطور وزوجته في ختام المراسم.

المدافع اطلقت في حفل التنصيب

وجرى قبل ذلك حفل مغلق صباح الثلاثاء وفق الطقوس الشينتو "أبلغ" خلاله ناروهيتو أسلافه الإمبراطوريين بتنصيبه.

- مأدبة إمبراطورية مساء -

وبالرغم من هطول مطر غزير على طوكيو منذ مساء الإثنين، قصد بعض الأشخاص مشارف القصر الإمبراطوري.

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وقالت شوكو كويدا لوكالة فرانس برس وهي تتابع على هاتفها الذكي مراسم التنصيب "كنت أعلم أنه لا يمكننا حضور الحفل مباشرة، لكنني أردت بقدومي إلى هنا أن أعيش هذه الأجواء المميزة، إنها لحظة تاريخية".

وبين المدعوين الأجانب رؤساء دول منهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وممثلين عن عائلات مالكة أخرى مثل الأمير تشارلز عن بريطانيا. وكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تمثيل فرنسا.

وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي كان أول قيادي أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد في أيار/مايو، وزيرة النقل إيلاين تشاو.

وستقام في المساء مأدبة إمبراطورية يحضرها حوالى 400 مدعو من ممثلي الحكومة اليابانية وشخصيات أجنبية، كما بجري الأربعاء حفل شاي يحضره الإمبراطور السابق أكيهيتو وزوجته ميشيكو.

ستقام مأدبة غداء

وسيستقبل شينزو آبي المدعوين الأجانب حول مأدبة عشاء تقام الأربعاء في أحد فنادق العاصمة الكبرى.

وأرجئ عبور الإمبراطور وزوجته طوكيو في موكب طوكيو، في مناسبة نادرة ليشاهد اليابانيون الزوج الإمبراطوري ويحييه إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ رأت الحكومة أنه من غير المناسب الإبقاء على هذا الحدث الاحتفالي في حين لا يزال آلاف المنكوبين يعنون من عواقب الفيضانات الهائلة الناجمة عن الإعصار هاجيبيس الذي ضرب اليابان قبل عشرة أيام.

وصول ولي العهد الياباني أكيشينو (إلى اليمين) وزوجته ولي العهد الأميرة كيكو وافراد من العائلة

ويشكل تنصيب ناروهيتو مناسبة لتصدر الحكومة عفوا عن 550 ألف مواطن حكم عليهم بغرامات مختلفة لارتكابهم مخالفات لقانون السير أو مخالفات صغرى أخرى.

ويصل ناروهيتو لعرش اليابان في ظروف مختلفة تماما عن الظروف التي تولى فيها والده حكم البلاد عندما أصبح إمبراطوراً في العام 1989.

ففي ذلك الوقت، كانت اليابان تحكم العالم اقتصاديا، وكانت منتجاتها التقنية موضع حسد كل الدول الصناعية، فيما كانت سوق الأوراق المالية اليابانية في ذروتها في شكل يستبعد أن يتكرر.

أما الآن، فيواجه الإمبراطور الجديد معركة ضد الانكماش الاقتصادي والنمو البطيء بينما يتقدم عمر السكان في شكل سريع.

من مراسم التنصيب

وهو مكلف الاستمرار في إرث والده الذي نجح على مدى ثلاثين عاما في التقرب من الشعب الياباني مع الحفاظ على التقاليد الإمبراطورية التي تعود إلى آلاف السنين.